РФ вчинила цю атаку після чергового раунду переговорів з США.

Сьогоднішній балістичний удар по Сумах є російським сигналом для України, Сполучених Штатів Америки та всього світу.

Таку думку в коментарі Sky News висловила старша наукова співробітниця аналітичного центру Atlantic Council Елізабет Брау. Говорячи про те, що Росія обстріляла місто після зустрічі кремлівського правителя із спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом, вона сказала, що представник Дональда Трампа може й хоче миру, проте не є досвідченим мирним переговірником:

"Якби Росія була країною, яка бажає проявити добру волю, було б дуже легко не завдавати ударів по Україні. Це неймовірно провокаційний акт, який Росії не потрібно було здійснювати з жодних військових причин. Це був сигнал Україні, американцям і решті світу".

Удар по Сумах

Як повідомляв УНІАН, у Вербну неділю російські війська завдали ракетного удару по центру міста Суми, коли мешканці поверталися з церковної служби.

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Удар припав на густонаселений район, зокрема на Конгрес-центр Сумського державного університету, який часто використовувався для занять з дітьми. Також було пошкоджено тролейбус, повний пасажирів.

Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 34 людини, з них двоє - діти. Травмовано 117 людей, серед них 15 дітей.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської обласної військової адіміністрації Володимир Артюх проводив в одній з будівель церемонію нагородження військовослужбовців 117-ї бригади територіальної оборони.

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