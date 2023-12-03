Глава Пентагону заявив, що Ізраїль може програти війну, якщо не зважатиме на попередження щодо безпеки людей.

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив Ізраїль, що збільшення жертв серед цивільного населення у зіткненнях із терористами ХАМАС, може обернутися для Ізраїля "стратегічною поразкою" у війні.

Про це міністр оборони США заявив під час свого суботнього виступу на Рейганівському форумі національної оборони, який пройшов у Сімі-Валлі (штат Каліфорнія). За словами Остіна, програш можливий, якщо Єрусалим не прислухається до відповідних застережень.

"Я особисто закликав ізраїльських лідерів уникати жертв серед цивільного населення, уникати безвідповідальної риторики і запобігати насильству з боку поселенців на Західному березі річки Йордан", - цитує Bloomberg.

Відповідною тезою Остін відзначився на тлі активної позиції вищих посадових осіб США та "демократів" з команди Джо Байдена. Якщо раніше Вашингтон застерігав Ізраїль від збільшення кількості цивільних жертв у секторі Газа, переважно, "за закритими дверима", тепер ці застереження лунають у публічному просторі. США зіткнулися з тиском з боку арабських сусідів Ізраїлю, громадської думки і низки правозахисників, вказує ЗМІ.

США поставили "червоні лінії" перед Ізраїлем

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен кілька разів приїжджав з візитом в Ізраїль на тлі бойових дій, які продовжують розгортатися в секторі Гази між терористами ХАМАС та ізраїльськими військами (ЦАХАЛ).

Під час відповідних візитів чиновник підкреслив, що Вашингтон все ще підтримує Ізраїль в його праві на самооборону, але водночас акцентував на необхідності дотримуватися міжнародних гуманітарних законів у війні. Зокрема, він наголошував на мінімізації шкоди важливій інфраструктурі Гази та її населенню.

ЗМІ писали, що наразі терористи облаштувати свої позиції саме у цивільних районах сектора, тому атаки ЦАХАЛ можуть призвести до значної кількості жертв серед цивільного населення.

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