Ізраїль має намір повністю зачистити анклав від ХАМАС, зокрема і південну частину сектора.

Ізраїль планує воєнну кампанію проти ХАМАС, яка триватиме рік або більше. Найбільш інтенсивна фаза наземного наступу триватиме на початку 2024 року. Про це поінформовані джерела розповіли Financial Times.

Багатоетапна стратегія передбачає, що ізраїльські війська, які розташовані на півночі Гази, поступово просуватимуться на південь палестинського анклаву. "Вирішальна" військова перемога включатиме знищення 24 батальйонів ХАМАСу, керівництва угруповання та мережі підземних тунелів. Зокрема поставлено за мету знищити трьох провідних лідерів ХАМАСу — Ях’ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Марвана Іссу.

"Це буде дуже довга війна. Наразі ми ще навіть не на півдорозі до досягнення наших цілей", — сказав один із людей, знайомих із військовими планами Ізраїлю.

Відео дня

За словами джерел, загальна стратегія Ізраїлю щодо Гази є гнучкою, а час залежить від кількох факторів, зокрема від оперативного прогресу на землі, міжнародного тиску і можливості звільнити ізраїльських заручників.

Після основної фази бойових дій настане фаза "перехідного періоду та стабілізації" з меншою військовою активністю, що може тривати до кінця 2024 року. При цьому деякі співрозмовники припускають, що остаточної крапки у цій операції може і не бути.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що навіть в самому місті Газа Ізраїль виконав свої задачі лише на 40%. І щоб повністю взяти під контроль північ анклаву, ЦАХАЛу знадобиться ще від двох тижнів до місяця. І тільки потім настане черга південної частини сектору.

Втім, є очікування що операція на півдні, де досі Ізраїль обмежувався лише точковими повітряними ударами, може стартувати раніше і проходитиме паралельно з боями на півночі. За даними ізраїльської влади, більша частина керівництва та бойовиків ХАМАС зараз перебувають саме на півдні – разом з основними залишками своїх арсеналів та рештою ізраїльських заручників.

До того ж саме на півдні сектор Газа межує з Єгиптом, звідки тягнуться численні підземні тунелі, які і забезпечують ХАМАС зброєю та іншою контрабандою.

Фаза "перехідного періоду та стабілізації" війни, яка відбудеться після основної наземної кампанії, має на меті підготувати Газу до нового післявоєнного ладу без ХАМАС. При цьому Ізраїль відмовляється обговорювати подробиці післявоєнного устрою Гази навіть з головним союзником США.

Війна в секторі Газа – останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня між Ізраїлем та ХАМАС розпочалося тимчасове перемир’я, під час якого сторони обмінялися утримуваними особами. ХАМАС звільнив кілька десятків цивільних заручників, викрадених під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня. У відповідь були звільнені до двох сотень палестинців, засуджених за тероризм.

Переговори про продовження перемир’я успіху не мали, і 1 грудня бойові дії в секторі Газа поновилися.

Вас також можуть зацікавити новини: