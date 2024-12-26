Він вимагає від Москви вибачень.

В Азербайджані вперше офіційно звинуватили Російську Федерацію у збитті літака Embraer E190, який належав "Азербайджанським авіалініям".

Депутат парламенту Расім Мусабеков у коментарі інформаційній агенції Turan заявив, що російська сторона має вибачитися за атаку пасажирського судна засобами протиповітряної оборони. Він додав, що в РФ дехто намагається "замітати сліди", замість того, щоб вибачитися:

"Літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним. І заперечувати це неможливо".

Мусабеков закликав притягнути винних до кримінальної відповідальності, а також виплатити компенсації постраждалим і сім'ям загиблих. Він додав, що саме так вчинив Азербайджан під час 44-денної війни 2020 року, коли його сили збили військовий вертоліт РФ.

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"Якщо не буде цього, то відносини звичайно перетечуть в іншу площину. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закритий, має бути оповіщено, щоб сюди ніхто не прилітав", - зазначив він.

Катастрофа Embraer у Казахстані

Як відомо, вчора Embraer E190, що прямував із Баку до Грозного, здійснив аварійну посадку в Казахстані. Після жорсткої посадки він загорівся, проте 29 людям вдалося врятуватися.

Україна вважає, що пасажирський літак потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони, яка в цей момент відбивала дронову атаку. За даними західних ЗМІ, цю версію вважають вірогідною у США та Азербайджані.

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