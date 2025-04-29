Безпілотник, як повідомляється, намагався порушити лінію розмежування.

Пакистан заявив про збиття "індійського дрона", який намагався порушити повітряний простір країни вздовж лінії контролю - фактичного кордону, що розділяє спірну територію Кашміру між двома ядерними державами.

За словами трьох представників сил безпеки Пакистану, дрон заглибився на сотні метрів у контрольовану Пакистаном частину Кашміру, передає Newsweek.

На тлі ескалації конфлікту також почастішали перестрілки між індійськими та пакистанськими військовими вздовж лінії контролю. Останні сутички сталися незабаром після заяви міністра оборони Пакистану Хаваджі Асіфа про те, що в країні побоюються "неминучої" атаки з боку Індії та розглядають можливість застосування ядерної зброї в разі "прямої загрози нашому існуванню".

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Що ще потрібно знати про ситуацію між Індією та Пакистаном

Раніше УНІАН повідомляв, що Пакистан показав винищувачі з ракетами "повітря-повітря" великої дальності, щоб "налякати Індію". Йдеться про JF-17 з китайськими ракетами PL-15 і PL-10.

Крім того, у Пакистані заявили, що військове вторгнення Індії неминуче.

"Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно ухвалити деякі стратегічні рішення, тому ці рішення було ухвалено", - сказав міністр оборони Пакистану.

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