Літаки також несуть китайські ракети класу "повітря-повітря" малої дальності PL-10.

Повітряні сили Пакистану для "залякування" Нью-Делі розповсюдили фото своїх винищувачів JF-17, які оснастили новими ракетами класу "повітря-повітря" PL-15 (або PL-15Е). Про це повідомляє EurAsian Times.

Літаки на знімках також несуть ракети класу "повітря-повітря" малої дальності PL-10.

PL-15 і PL-10 є сучасними китайськими розробками. Перша є ракетою великої дальності, яка має активне радіолокаційне самонаведення. За даними з відкритих джерел, дальність PL-15 може досягати 200-300 км.

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Зазначимо, що раніше Індія отримала велику кількість російських ракет РВВ-АЕ з активним радіолокаційним самонаведенням, однак дальність такої зброї складає лише 80 км. Таким чином, пакистанські JF-17 можуть мати суттєву перевагу над індійськими винищувачами Су-30МКИ, розробленими в Росія.

Індійці мають і більш сучасні літаки - французькі винищувачі Dassault Rafale. Останні виступають носіями ракети MBDA Meteor, дальність якої може досягати 200 км.

Зазначимо також, що існує експортна версія PL-15, яка отримала назву PL-15E. Її дальність складає 145 км.

Щодо літака JF-17, то він є легким однодвигунним багатоцільовим винищувачем-бомбардувальником четвертого покоління спільної пакистано-китайської розробки. Повітряним силам Пакистану було поставлено більше 160 таких машин.

Індо-пакистанський конфлікт

Нагадаємо, нещодавно між Індією і Пакистаном почалося нове загострення відносин через вбивство туристів у спірному регіоні Кашмір. Індійці звинуватили Ісламабад у підтримці угруповання, яке причетне до злочину.

Вони заявили про вихід із Договору про води Інду та вирішили закрити прикордонний перехід. Також в Індії закликали "видворити" з країни усіх громадян Пакистану.

У Пакистані у відповідь на рішення Індії призупинити дію Договору про води заявили, що будь-які дії щодо відведення води будуть вважатися "актом війни". Також повідомлялось, що на тлі різкого загострення відносин обидві країни провели ракетні навчання.

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