Терористи радіють з пропозицій, висунутих напередодні російським диктатором.

Палестинське угруповання ХАМАС подякувало Володимиру Путіну за його позицію щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Напередодні російський диктатор заявив про неприпустимість проведення Ізраїлем наземної операції в Секторі Газа.

"Ми в Ісламському русі опору (ХАМАС) цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна щодо триваючої сіоністської агресії проти нашого народу та його неприйняття блокади Гази, припинення поставок допомоги туди та нападів на мирне цивільне населення", – йдеться в заяві ХАМАСу.

Угруповання також "вітає невтомні зусилля Росії", спрямовані на припинення ізраїльської "агресії" проти "палестинського народу" в Секторі Газа.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС – заява Путіна

Як писав УНІАН, напередодні Володимир Путін, якій розв'язав неспровоковану повномасштабну війну проти України, заявив про неприпустимість проведення наземної операції в Газі.

"Ми з вами розуміємо як це. Використання важкої техніки в житлових районах – це складна справа і загрожує серйозними наслідками для всіх сторін. А без техніки – це означає, що в тих же житлових забудовах проводити ці операції ще складніше. Найголовніше, що втрати серед цивільних осіб будуть абсолютно неприйнятними. Там майже 2 млн людей живе. Зараз головне таки зупинити кровопролиття", – заявив Путін.

Диктатор також заявив, що Росія виступає за вирішення конфлікту шляхом переговорів заради реалізації ООНівської "формули двох держав", яка передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у східному Єрусалимі.

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