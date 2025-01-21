Трамп звинувачував Панаму у стягуванні з ВМС США завищеної плати за транзит каналом і в тому, що "Панамським каналом керує Китай".

Президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові присягнувся повернути Панамський канал - через 25 років після того, як США віддали його Панамі. CNN пояснив, чому канал такий важливий для Трампа і що з цього приводу думають у самій Панамі.

Так, під час своєї промови Трамп назвав повернення Панамського каналу Панамі "дурним подарунком", заявивши, що Панама стягує з ВМС США завищену плату за транзит каналом.

"З нами дуже погано обійшлися через цей дурний подарунок, який ніколи не повинен був бути зроблений, і обіцянка Панами нам була порушена", заявив він, додавши, що "Панамським каналом управляє Китай".

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"І ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", - наголосив Трамп.

Як зазначає CNN, Панама вважає канал центральним елементом своєї національної ідентичності і залежить від прибуткового трафіку каналом. У 2024 році канал приніс майже 5 мільярдів доларів загального прибутку. Згідно з дослідженням, опублікованим у грудні IDB Invest, 23,6% річного доходу Панами генерується каналом і компаніями, які надають послуги, пов'язані з експлуатацією каналу.

У 2007 році Панама розпочала роботу над новим набором шлюзів - найбільшим розширенням каналу майже за століття. Нові шлюзи обійшлися Панамі більш ніж у 5 мільярдів доларів і були введені в експлуатацію 2016 року. Вони також більш ніж удвічі збільшили морський трафік, який міг обробити канал.

"Ми заплатили за нього, ми побудували його, і зараз понад 55% доходів Панамського каналу надходять від цих інвестицій, а не від інвестицій США, які вони зробили так давно", - сказав CNN колишній адміністратор Панамського каналу Хорхе Луїс Кіхано.

Розширений канал приніс Панамі мільярди доларів і допоміг країні стати оплотом стабільності в Центральній Америці, тоді як інші країни регіону потерпають від злиднів та обігу наркотиків, що підживлюють міграцію до США.

Трамп уже неодноразово відзначав прибутковість і успіх Панамського каналу.

"Панама так добре справляється з каналом, там багато робітників, так багато робочих місць", - сказав Трамп у 2011 році. - "США нерозумно віддали канал задарма".

Зазіхання Трампа на Панамський канал

Раніше американський президент уже звинувачував Панаму в отриманні занадто великої плати з американських кораблів за проходження каналом. Також він заявляв про можливий вплив Китаю на його роботу.

Президент Республіки Панама Хосе Рауль Муліно відреагував на такі заяви Трампа. Він заявив, що канал є панамським, а його адміністрація й надалі залишатиметься під панамським контролем із дотриманням постійного нейтралітету.

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