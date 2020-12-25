Це рішення ухвалили у зв’язку з появою у Британії нового штаму коронавірусу.

Уряд США з понеділка вимагатиме від усіх пасажирів, яки прибувають рейсами з Британії, негативний результат тесту на COVID-19 на тлі побоювань з приводу нового варіанту коронавірусу.

Читайте такожТуреччина заявила про ефективність китайської вакцини

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначив у своїй заяві, що всі пасажири авіакомпаній, які прибувають з Великої Британії, повинні отримати негативний результат тесту на антиген або ПЛР, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення було змінено після того, як адміністрація Трампа повідомила авіакомпаніям США у вівторок, що не планує вимагати будь-яких тестів для пасажирів з Британії.

"Це рішення ухвалили у зв’язку з появою у Британії нового штаму коронавірусу, який спонукав багато країн закрити свої кордони для мандрівників звідти. Наприклад, Швеція закрила авіасполучення з Британією до Нового року", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією після появи інформації про новий штам коронавірусу у цій країні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН