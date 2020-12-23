У Великобританії виявлено ще два нові штами коронавірусної інфекції.
Читайте такожЄврокомісія рекомендує переглянути обмеження щодо Великої БританіїПро це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок на пресконференції, пише Sky News.
Обидва випадки стосуються людей, які подорожували з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів.
Заражені особи та ті, хто контактував з ними, перебувають на карантині. За словами Хенкока, новий штам вже вивчають.
"Новий варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він все ж більш заразний і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, виявлений у Великобританії", - сказав він.
Мутований коронавірус у Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- 15 грудня небезпеку від нового штаму коронавірусу оцінили у ВООЗ.
- 20 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий вид вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Після цього ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.
- Тим часом стало відомо, що більш заразний вид коронавірусу з'явився у Великобританії ще у вересні та активно почав поширюватися з середини листопада.
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