Обидва випадки стосуються людей, які подорожували з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів.

У Великобританії виявлено ще два нові штами коронавірусної інфекції.

Читайте такожЄврокомісія рекомендує переглянути обмеження щодо Великої БританіїПро це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок на пресконференції, пише Sky News.

Обидва випадки стосуються людей, які подорожували з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів.

Заражені особи та ті, хто контактував з ними, перебувають на карантині. За словами Хенкока, новий штам вже вивчають.

"Новий варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він все ж більш заразний і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, виявлений у Великобританії", - сказав він.

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

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Автор: УНІАН