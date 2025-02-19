У молодості він переніс важку пневмонію, через що йому видалили частину однієї легені.

У Папи Римського Франциска, який 14 лютого потрапив до лікарні із інфекцією дихальних шляхів, виявили двосторонню пневмонію.

Про це пише ABC News, посилаючись на пресслужбу Ватикану. Повторна комп'ютерна томографія грудної клітки показала початок двосторонньої пневмонії. У Ватикані запевняють, що він перебуває в доброму настрої та чергує відпочинок з молитвою і читанням текстів:

"Полімікробна інфекція, яка виникла на тлі бронхоектазів і астматичного бронхіту, і яка вимагала застосування кортизонової антибіотикотерапії, робить терапевтичне лікування більш складним".

Водночас джерела Politico повідомили, що Франциск страждає від сильного болю і приватно висловив упевненість, що "цього разу не витримає". Папа опирався госпіталізації, поку йому не сказали, що він ризикує померти.

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Тепер понтифік намагається захистити свою спадщину, завершивши ключові ініціативи та призначивши на ключові пости прихильних до нього людей. Видання зазначає, що Франциск намагався зробити Церкву більш інклюзивною, відкриваючи ключові ролі для жінок та представників ЛГБТ+. Через це він зазнавав критики. А його нещодавнє засудження політики нової адміністрації США лише підвищила перспективу дуже політизованої боротьби за престолонаслідування:

"Боротьба за наступника Папи Франциска, ймовірно, буде дуже політизованою".

Конфлікт Папи Римського із Джей Ді Венсом

В одному із нещодавніх інтерв'ю новий віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що депортації нелегальних іммігрантів є виправданими з католицької точки зору.

У відповідь Папа Франциск надіслав американським єпископам послання із засудженням планів адміністрації президента Дональда Трампа масово депортувати нелегальних іммігрантів. Він закликав не піддаватися наративам, які дискримінують мігрантів та біженців.

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