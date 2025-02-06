Папа Франциск взяв участь у відеоконференції з 250 молодими українцями з Києва та різних міст Європи й Америки.

Папа Римський Франциск закликав українських молодих людей "прощати" російських окупантів, навіть попри те, що "війна залишає глибокі рани в наших серцях".

Під час заходу, організованого апостольським нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом та архієпископом Святославом Шевчуком, Папа поспілкувався з групами молодих українців із Києва та інших міст Європи й Америки. І наголосив, що українці не повинні піддаватися інстинкту "відповідати ударом на удар", пише Vatican News.

Папа Римський також говорив про важливість любові до своєї батьківщини, згадуючи приклад українського військовослужбовця Олександра - солдата, який вирушив на фронт із маленьким Євангелієм у кишені. "Пам'ятайте героїв, які віддали свої життя за вашу країну", - сказав він.

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Папа Франциск наголосив, що для людини прощення завжди є однією з найважчих речей. Навіть для неї самої:

"Але мені допомагає одна думка: Я маю прощати так само, як мене пробачили. Кожен із нас має згадати, як його було прощено. Мистецтво прощення дається нелегко, але ми повинні йти вперед і завжди прощати".

Інші новини про Папу Римського

Раніше УНІАН повідомляв, що Папа Римський назвав українців і росіян "братами" в молитві. Хоча раніше у своїх молитвах він згадував виключно український народ. "Нехай знайдуть спільну мову! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!", - заявив Папа Римський.

Крім того, Папа Римський розповів, як терористи намагалися його вбити. Коли Франциск прибув до Багдада, британська розвідка повідомила іракській поліції, що жінка з вибухівкою прямує до Мосула і планує підірвати себе під час візиту Папи до цього міста.

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