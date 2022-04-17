У Страсну п'ятницю уродженки України та Росії спільно пронесли процесійний хрест. Цей символічний жест був зроблений незважаючи на різку критику з боку УГКЦ.

Папа Римський Франциск в ході Всеношного пасхальної меси у Ватиканській базиліці Святого Петра помолився українською.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на "Радіо Ватикану".

Понтифік звернувся до делегації з України, у складі якої був 33-річний мер Мелітополя Івана Федорова, який побував у полоні, зі словами українською: "Христос воскрес!"

"У цій темряві, в якій ви живете, пане мер, панове депутати, в непроглядному сутінку війни і жорстокості ми всі молимося з вами і про вас в цю ніч", - сказав папа Франциск.

За даними Ватикану, близько 5500 вірян взяли участь у святковому богослужінні в базиліці Святого Петра.

Нагадується, що під час традиційної Хресної дороги ("Via Crucis") біля Колізею в католицьку Страсну п'ятницю уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно пронесли процесійний хрест. Цей символічний жест був зроблений попри різку критику з боку Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та українського посла Андрія Юраша.

Текст, зачитаний під час молитовного стояння на цьому етапі Хресної дороги, був змінений. За словами директора залу друку Ватикану Маттео Бруні, він був скорочений до мінімуму, після чого відбулася молитва в мовчанні.

У неділю, 17 квітня, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi ("Граду і миру") з нагоди католицького Великодня.

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