Українці здебільшого, дуже негативно відреагували на ідею Франциска про примирення з росіянами. Люди вважають, що це нагадує спробу примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.

У Ватикані в Страстну п'ятницю провели Хресну дорогу за участю людей з різними життєвими ситуаціями, серед них були і українка і росіянка.

Про це повідомляється на сайті vaticannews. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію коронавірусу, очолив Папа Франциск.

Під час ходи хрест несли представники різних католицьких родин. Серед них були і українка Ірина та росіянка Альбіна. Обидві жінки живуть 20 років в Італії та працюють у відділенні паліативної допомоги.

Папа Франциск у промові-молитві звернувся до Бога такими словами:

"Приведи недругів до рукостискання, аби вони могли вкусити взаємне прощенння; обеззброй руку брата, підняту на брата свого, щоб там де зараз ненавість, розквітла згода. Та не будемо поводити себе як вороги Хреста Христова".

В Україні ідея Ватикану про примирення з Росією, а також визнання народів двох країн братніми, викликала обурення. Українці в соцмережах, здебільшого, дуже негативно відреагували на ідею Папи Франциска про примирення з росіянами. Люди вважають, що це нагадує спробу примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом. Вони називають таку ходу фарсом, який таки провели всупереч протестам українців.

Як повідомляв УНІАН, посольство України у Ватикані напередодні Хресної ходи звернулося до Папського престолу з роз’ясненням того, що така ідея в нашій країні не буде сприйнята.

Українська греко-католицька церква також виступила проти символічного примирення українців та росіян під час Хресної ходи.

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