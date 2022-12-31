Він помер у помер у суботу о 9:34 ранку.

У Ватикані помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI. Йому було 95 років.

Про смерть Бенедикта повідомляє Інформаційний портал Святого Престолу Vatikan News в Twitter. Також стало відомо, де помер колишній Папа Римський.

"95-річний почесний Папа Бенедикт XVI помер у суботу о 9:34 ранку у своїй резиденції у Ватиканському монастирі Mater Ecclesiae", - зазначено в повідомленні.

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Папа Римський Бенедикт

Папа Римський Бенедикт XVI очолював Католицьку Церкву з 2005 по 2013 роки. Він подав у відставку за станом здоров'я. Бенедикт посилався на погіршення фізичного здоров'я і розумових здібностей. Він став першим папою за 600 років, який подав у відставку.

Після цього Бенедикт жив у монастирі на території Ватикану. 29 грудня Папа Римський заявив, що його попередник Бенедикт "дуже хворий". Зокрема, Франциск попросив молитися за колишнього Папу. При цьому він не вдавався в подробиці про стан Бенедикта.

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