Наталі Бекварт стала одним із заступників секретаря Синоду єпископів.

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку в Синод єпископів.

Француженка сестра Наталі Бекварт стала одним із заступників секретаря Архієрейського Синоду, про це повідомляє Vatican News.

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Вона має право голосу в органі, який консультує понтифіка та обговорює деякі з найбільш спірних питань в Католицькій церкві.

Сама сестра Бекварт заявила, що допомагатиме секретарю Синоду в його роботі та супроводжувати його. Вона підкреслила, що її призначення означає "Довіру до жінок у церкві".

За її словами, під час останнього Синоду було багато прохань про призначення жінок на керівні посади.

Папа Франциск і ослаблення целібату

12 лютого 2021 року стало відомо про те, що Папа Римський Франциск за підсумками Синоду щодо регіону Амазонії не схвалив пропозицій єпископів щодо ослаблення целібату (заборони одружитися) для місцевих священнослужителів.

12 лютого Ватикан оприлюднив заключний документ Синоду. У ньому понтифік закликав залучати до діяльності Католицької церкви в Амазонії більше місіонерів та жінок.

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Автор: УНІАН