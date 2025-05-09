Путін заявив, що жителів усіх колишніх республік СРСР, які воювали у Другій світовій, асоціюють тільки з Росією.

Сьогодні в Москві під час виступу на військовому параді кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ переможе у війні, розв'язаній проти України. Водночас очільник РФ, перераховуючи заслуги СРСР під час Другої світової війни, згадав два українські міста - окупований Севастополь та Одесу.

Путін, зокрема, заявив, що Росія доб'ється своїх "стратегічних цілей у війні проти України", підкресливши, що країна єдина в підтримці учасників бойових дій.

Під час свого виступу кремлівський диктатор акцентував на "непереможності російського народу". Він також проводив паралелі між подіями "Великої вітчизняної війни" 1941-1945 років і сучасною війною, яку РФ розв'язала проти України.

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При цьому Путін заявив, що жителів усіх колишніх республік СРСР, які воювали у Другій світовій, асоціюють тільки з Росією.

"Ми пам'ятаємо уроки Другої світової війни і ніколи не погодимося зі спотворенням її подій, зі спробами виправдати катів і оббрехати справжніх переможців... Великий подвиг представників різних національностей, які назавжди залишаться у світовій історії російськими солдатами", - заявив він.

Як стверджує Путін, саме СРСР визначив результат усієї Другої світової війни. І в цьому контексті диктатор згадав два українських міста - окупований Севастополь і Одесу. За його словами, Росія завжди спиратиметься на "єдність, як у військових, так і в мирних справах" для досягнення стратегічних цілей і розв'язання завдань заради величі та процвітання РФ.

Він також згадав, про вплив на результат війни від підтримки союзників: "Ми завжди будемо пам'ятати, що відкриття другого фронту наблизило перемогу".

Російські ЗМІ стверджують, що в параді взяли участь понад 11,5 тисяч військовослужбовців РФ і "дружніх країн". Зокрема, Красною площею, крім представників армії країни-агресора, пройшли десантники-штурмовики з Казахстану і Таджикистану, азербайджанський спецназ, військові з Білорусі, Туркменістану та Узбекистану. Крім того, військова поліція Єгипту, почесна варта Народно-визвольної армії Китаю, військовослужбовці з Лаосу, Монголії, М'янми.

Після пішої колони через Красну площу проїхали деякі механізовані підрозділи армії РФ. Із сучасної техніки були представлені бронеавтомобілі "Тигр-М", ЗА-СПН, ЗСА-Т "Лінза", броньовані машини піхоти, танки Т-72 Б3М, газотурбінні танки Т80 БВМ, танки Т-90М "Прорив"гаубиці МСТА-С, балістичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", бойові машини десанту "Ракушка", ракетні балістичні комплекси "Ярс" тощо. Уперше на параді в РФ показали броньовані розвідувальні машини БРМ-1К, САУ "Гіацинт-К", РСЗВ "Торнадо-С", різні безпілотні апарати.

Парад на Красній площі

Як писав УНІАН, колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак припустив, що російський диктатор Володимир Путін прагне уникнути незручних запитань, які можуть поставити лідери країн, запрошені до Москви на парад.

Путін турбувався, щоб десь у Москві або Московській області не були атаковані військові об'єкти РФ, і не довелося оголошувати повітряну тривогу прямо під час параду.

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