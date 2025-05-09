Всі танки є модернізованими версіями старих радянських зразків/ фото Уралвагонзавод

На параді до 9 травня на Червоній площі у Москві серед іншого пройшли танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М та Т-80БВМ. Про це повідомляє "‎Уралвагонзавод"‎. 

"У парадний розрахунок включили цілий танковий батальйон – по 10 одиниць танків Т-90М, Т-72Б3М та Т-80БВМ", – заявили у російській корпорації. Усі вони в широкому розумінні є модернізованими версіями старих радянських зразків. 

Як повідомляється, після параду ці танки дооснастять комплектами додаткового захисту та направлять у війська для участі у російсько-українській війні. 

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Із повідомлень російських пропагандистських ЗМІ можна припустити, що дооснащення буде стосуватись протидронних конструкцій та комплексів радіоелектронної боротьби.

фото Уралвагонзавод

Також відомо, що Червоною площею пройшли десять танків Т-34-85 та п'ять самохідних установок СУ-100 часів Другої світової війни. 

"‎Уралвагонзавод"‎ підготував техніку не лише для московського параду. У Нижньому Тагілі марш очолив танк Т-34-85. Разом зі своїм "прадідом" пройшли трійки Т-72Б3М та Т-90М "Прорив". У свою чергу, жителі Омська могли бачити танки Т-80БВМ та важку вогнеметну систему ТОС-1А.

фото Уралвагонзавод

Цікаво, що в "‎Уралвагонзаводі"‎ нічого не повідомили про новий танк Т-14 та інші бойові машини, виконані на базі гусеничної платформи "Армата", хоча вони виступають флагманськими проєктами російської корпорації. 

Зазначимо, що раніше повідомлялось про проблеми у виробництві цих систем. Так, у минулому році Головне управління розвідки МО України повідомило, що росіяни на той момент виготовили лише близько 20 танків Т-14. 

Російське танкобудування – головне

На початку року УНІАН повідомив, що у минулому році фахівці "Уралвагонзаводу" могли передати російським військам близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, які модернізували до стандарту Т-72Б3.

Крім того, збройним силам РФ могли передати до 80 танків Т-90М нового виробництва, а також певну кількість бойових машин підтримки танків (БМПТ). 

Фахівці зазначають, що цих Т-72Б3 і Т-90М явно недостатньо для того, щоб покрити втрати російських сил за час російсько-української війни, які спеціалісти оцінюють у приблизно 3700 танків, включаючи пошкоджені. 

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