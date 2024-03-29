Ердоган у цей час планує візит до США для зустрічі з Джо Байденом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган навряд чи приїде в Росію до Володимира Путіна на військовий парад 9 травня, оскільки на цей день у турецького лідера заплановано візит до США з метою зустрічі з Джо Байденом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника турецької служби безпеки.

Як зазначає видання, візит Ердогана до Вашингтона стане першим із 2019 року, коли він зустрівся з тодішнім президентом Дональдом Трампом, з яким у нього були хороші особисті зв'язки. Після обрання президента Джо Байдена 2020 року Анкара домагалася ще однієї особистої зустрічі.

Останнім часом натягнуті відносини між країнами потеплішали після того, як Анкара в січні ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО. Проте напруженість зберігається, зокрема з приводу північної Сирії, де сили США пов'язані з курдськими бойовиками, яких Анкара вважає терористами. Вашингтон також вимагає від Анкари зробити більше для припинення транзиту товарів до Росії, які можуть використовуватися Москвою у військових діях на Україні.

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Як пише Reuters, турецький чиновник не надав жодної додаткової інформації про візит, але повідомив, що високопоставлений представник турецької розвідки Ібрагім Калін зустрінеться з членами Палати представників США для переговорів про запланований візит та інші двосторонні питання.

Аналітики кажуть, що Байден і Ердоган, найімовірніше, також обговорять війну між Ізраїлем і Хамасом, а також співробітництво в оборонній промисловості, включно з нещодавнім схваленням купівлі Туреччиною американських винищувачів F-16.

Парад у Москві

У Москві на Красній площі 9 травня відбудеться черговий "переможний" парад. Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в параді візьмуть участь понад 9 тис. осіб, 75 одиниць озброєння і військової техніки, а також авіація.

При цьому торік у Москві на параді повітряної частини не було зовсім, а єдиним танком, який проїхав Красною площею, був музейний Т-34.

З іноземних лідерів на парад приїхали лідери Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також білоруський диктатор Лукашенко.

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