Сьогоднішнє фальшиве дійство у Москві не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом.

Міністерство закордонних справ України назвало аморальним і недружнім кроком приїзд лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на псевдопарад у Москві. Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Під час заходу президент Російської Федерації Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій. У ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі", - заявили в МЗС.

Водночас, учасникам була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні Росії проти України.

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"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - наголошується у заяві.

При цьому, як зазначили в МЗС, народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. "Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - відзначили українські дипломати.

Парад в Москві 9 травня 2023 - що відомо

Сьогодні, 9 травня, на Червоній площі у Москві відбувся "побідобісний" парад. У Росії, яка перейняла на себе історичну естафету гітлерівської Німеччини, День Перемоги святкується з особливим пафосом. Однак на тлі регулярної "бавовни" в російських містах цілий ряд регіонів вирішив відмовитися від парадів.

У Москві на параді повітряної частини не було зовсім, а єдиним танком, який проїхав Красною площею, був музейний Т-34.

З іноземних лідерів на парад приїхали: Емомалі Рахмон (Таджикистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Садир Жапаров (Киргизстан), Шавкат Мірзієєв (Узбекистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), Нікол Пашинян (Вірменія) і Олександр Лукашенко (Білорусь).

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