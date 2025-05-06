На параді зʼявляться військовослужбовці з 13 країн світу.

До путінського параду на Красній площі в Москві на 9 травня долучаться військові з інших країн. Зокрема, участь у заході візьмуть військовослужбовці Азербайджану та Китаю.

Про це повідомив помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков в коментарі російському "Інтерфаксу". Зазначається, що загалом до російського параду долучаться представники армій 13 держав.

Так, на Красній площі 9 травня зʼявляться військовослужбовці Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

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Примітно, що попри участь у війні РФ проти України, військовослужбовці з Північної Кореї участі у параді брати не будуть.

Парад в Москві на 9 травня

У Кремлі заявили, що на путінський парад у Москві завітають представники 29 країн світу. Зокрема, там чекають на представників Китаю, Єгипту, Казахстану, Азербайджану, Білорусі та інших країн.

Примітно, що Путін в односторонньому порядку оголошував про триденне перемирʼя з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Україна на цю пропозицію не погодилася.

WP допускає, що на 9 травня Сили оборони України можуть атакувати російські регіони, але не саму Москву. Зазначається, що шанси на успіх такої операції не будуть великими, з огляду на те, що Росія стягує на захист своєї столиці засоби ППО.

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