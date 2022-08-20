За вотум недовіри проголосували 50 депутатів з 81.

Уряд Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем отримав вотум недовіри й відправлений у відставку.

Про це повідомляє BalkanInsight.com.

Парламент Чорногорії підтримав вотум недовіри уряду, який висунули партія президента Міло Джукановича і молодші члени правлячої коаліції.

За вотум недовіри проголосували 50 депутатів з 81.

Вотум недовіри уряду Чорногорії:

Уряд Дрітана Абазовича був сформований у квітні та став самим "коротким" Кабінетом в політичній історії Чорногорії.

3 серпня Чорногорія підписала "фундаментальну угоду" з сербською православною церквою, після чого і було ініційовано голосування за недовіру.

Після цього Демократична партія соціалістів і Соціал-демократична партія заявили, що документ був підписаний "без широкого консенсусу" і закликали до дострокових виборів.

Абазович заявив, що справжньою причиною є загострення його протистояння з Джукановичем. Він також вважає, що в падінні його уряду зацікавлені організовані злочинні угруповання, які фінансують політичні групи в інтересах продовження контрабанди сигарет і кокаїну.

Попередній уряд Чорногорії на чолі зі Здравко Кривокапичем отримав вотум недовіри 4 лютого цього року після 14 місяців перебування при владі.

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