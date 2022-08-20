Уряд Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем отримав вотум недовіри й відправлений у відставку.
Про це повідомляє BalkanInsight.com.
Парламент Чорногорії підтримав вотум недовіри уряду, який висунули партія президента Міло Джукановича і молодші члени правлячої коаліції.
За вотум недовіри проголосували 50 депутатів з 81.
Вотум недовіри уряду Чорногорії:
Уряд Дрітана Абазовича був сформований у квітні та став самим "коротким" Кабінетом в політичній історії Чорногорії.
3 серпня Чорногорія підписала "фундаментальну угоду" з сербською православною церквою, після чого і було ініційовано голосування за недовіру.
Після цього Демократична партія соціалістів і Соціал-демократична партія заявили, що документ був підписаний "без широкого консенсусу" і закликали до дострокових виборів.
Абазович заявив, що справжньою причиною є загострення його протистояння з Джукановичем. Він також вважає, що в падінні його уряду зацікавлені організовані злочинні угруповання, які фінансують політичні групи в інтересах продовження контрабанди сигарет і кокаїну.
Попередній уряд Чорногорії на чолі зі Здравко Кривокапичем отримав вотум недовіри 4 лютого цього року після 14 місяців перебування при владі.
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