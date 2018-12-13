На Сумщині українець намагався вивезти в Росію кулемет

Деталі кулемета було приховано у різних частинах автомобіля.

На Сумщині правоохоронці припинили спробу незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації кулемета.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Сумській області, приховану зброю в одному із автомобілів, що рухався на виїзд до Росії, митники разом із співробітниками Служби безпеки України в області та прикордонної служби виявили на митному посту «Бачівськ» 12 грудня.

«У зону митного контролю заїхав автомобіль, на якому слідував українець у напрямку виїзду з території України. Формою проходження зони митного контролю обрав «зелений коридор». Під час детального огляду багажного відділення та салону автомобіля знайдено деталі кулеметної зброї», – зазначає прес-служба відомства.

Згідно із повідомленням, усі комплектуючі були розміщені в різних частинах автомобіля. Зокрема, в балоні газової установки було заховано комплектуючі до триноги, в задніх дверях авто – кулеметні ручки, під ковриком водія – бронещит, під капотом – лапи до триноги, в передньому бампері – тіло та макет ствола. Таким чином, всі деталі зброї приховано від митного контролю.

На правопорушника складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховування від митного контролю) Митного кодексу України.

Раніше прикордонники виявили громадянина України, який намагався перетнути державний кордон та виїхати до Росії з мільйоном рублів, які перевозив у черевиках.