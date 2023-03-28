Президент України вдячний французьким депутатам за сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх.

Національна асамблея Франції визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє" - написав президент України Володимир Зеленський у мікроблозі Twitter.

Голодомор в Україні

Як відомо, керівництво України закликає парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу. Тоді, за підрахунками вчених, загинули від 4 до 10 млн українців.

Відео дня

8 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Його геноцидну природу визнали Римо-католицька та Константинопольська православна церкви.

В березні аналогічні рішення ухвалили Палата представників Бельгії (нижня палата федерального парламенту) та парламент Ісландії.

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