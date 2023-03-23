Керівник Офісу президента наголошує, що росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів.

Парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів. Нація-терорист", - написав він.

Визнання Голодомору геноцидом українців

14 березня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір обговорив питання притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини. Глава держави наголосив на важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Тоді в ОП повідомили, що перші кроки до цього вже зроблені офіційним Рейк'явіком.

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10 березня палата представників Бельгії (нижня палата федерального парламенту) визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Довідка УНІАН. Керівництво України закликає парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу. За висновками вчених, жертвами Голодомору 1932-1933 років були від 4 до 10 млн українців. 8 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала Голодомор геноцидом українського народу. Геноцидну природу Голодомору визнали Римо-католицька церква та Константинопольська православна церква.

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