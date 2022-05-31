В документі йдеться про необхідність масштабувати руйнівні санкції проти Росії.

Парламентська асамблея НАТО заявляє про необхідність підтримки України на шляху до євроатлантичної інтеграції та нарощуванні постачання важкого озброєння.

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, про це йдеться в декларації ухваленій на весняній сесії ПА НАТО.

Понад 200 законодавців із приблизно 30-ти країн Альянсу НАТО одноголосно схвалили декларацію "Standing with Ukraine", якою "найсуворіше засудили війну, розпочату Росією".

В декларації сказано, що ПА НАТО вимагає підтримати Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції та наростити постачання важкого озброєння, зокрема, систем ППО, ПРО, протикорабельних систем й артилерії, а також посилити обмін розвідувальною інформацією.

В документі йдеться про необхідність масштабувати руйнівні санкції проти Росії та поступово відмовитися від імпорту вугілля, газу, нафти та урану з РФ. Також йдеться і про запровадження додаткових санкцій проти російських олігархів, посадових осіб та їхніх сімей, а ще проти пропагандистів і державних ЗМІ.

ПА НАТО наполягає на висланні з країн НАТО російських дипломатів, які займаються ворожою діяльністю. Зокрема, це стосується розповсюдження ненависті, дезінформації та розпалювання конфліктів.

У документі акцентується на необхідності створення спеціального Міжнародного трибуналу для розслідування, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

У Декларації йдеться про необхідність Стратегічної концепції НАТО, де буде чітко визначено ревізіонізм та агресивні дії Росії як безпосередню та головну загрозу євроатлантичній безпеці та передбачатиметься посилення Східний фланг Альянсу. Це стосується й суттєвого зміцнення військового потенціалу НАТО, зокрема, ядерного, для стримування Росії.

Як відомо, 27-30 травня у Вільнюсі (Литовська Республіка) тривало засідання весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО.

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