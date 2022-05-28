Російські пропагандисти продовжують погрожувати ядерною війною країнам НАТО, які передають Україні зброю. Цього разу рупор Кремля Володимир Соловйов запропонував завдати удару по "центрах прийняття рішень".
Відповідну заяву він зробив в ефірі одного з федеральних каналів.
"Путін не може зазнати поразки. І в цьому велика проблема, тому що, вибачте, ядерна держава. Ставки постійно підвищуються", - заявив він.
Кремлівський рупор звинуватив США у "затягуванні проксі-війни з РФ" та обурився постачанням американської зброї для України. Найбільше його обурює перспектива передачі систем залпового вогню.
"Байден ж розуміє, якщо в зоні ураження опиняться російські АЕС, якщо по наших містах завдадуть удару з великою кількістю жертв, то ми можемо взагалі по-іншому розглянути цю ситуацію. Ми можемо сказати: "Американську зброю ви постачали. Ви винні". Ми можемо завдати удару по центрах прийняття рішень. І нам буде начхати на статтю 5 НАТО (Про колективну оборону - УНІАН)", - пригрозив Соловйов.
Загроза ядерного удару - що відомо
Глава МЗС РФ Сергій Лавров побічно натякнув, що в майбутньому Росія може використовувати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.
За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції дотримуються президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон і екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Останній вважає, що Путін готовий до цього кроку, але боїться за себе і власне оточення.
Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про відповідну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Однак в РФ і далі звучать погрози почати ядерну війну.
25 травня в ООН заявили, що не виключають, що Росія здатна застосувати ядерну зброю в Україні. Його використання вважають"в межах можливого".
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