Чергову божевільну заяву зробив російський пропагандист Соловйов, обурюючись перспективою отримання Україною американських систем залпового вогню.

Російські пропагандисти продовжують погрожувати ядерною війною країнам НАТО, які передають Україні зброю. Цього разу рупор Кремля Володимир Соловйов запропонував завдати удару по "центрах прийняття рішень".

Відповідну заяву він зробив в ефірі одного з федеральних каналів.

"Путін не може зазнати поразки. І в цьому велика проблема, тому що, вибачте, ядерна держава. Ставки постійно підвищуються", - заявив він.

Кремлівський рупор звинуватив США у "затягуванні проксі-війни з РФ" та обурився постачанням американської зброї для України. Найбільше його обурює перспектива передачі систем залпового вогню.

"Байден ж розуміє, якщо в зоні ураження опиняться російські АЕС, якщо по наших містах завдадуть удару з великою кількістю жертв, то ми можемо взагалі по-іншому розглянути цю ситуацію. Ми можемо сказати: "Американську зброю ви постачали. Ви винні". Ми можемо завдати удару по центрах прийняття рішень. І нам буде начхати на статтю 5 НАТО (Про колективну оборону - УНІАН)", - пригрозив Соловйов.

Загроза ядерного удару - що відомо

Глава МЗС РФ Сергій Лавров побічно натякнув, що в майбутньому Росія може використовувати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції дотримуються президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон і екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Останній вважає, що Путін готовий до цього кроку, але боїться за себе і власне оточення.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про відповідну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Однак в РФ і далі звучать погрози почати ядерну війну.

25 травня в ООН заявили, що не виключають, що Росія здатна застосувати ядерну зброю в Україні. Його використання вважають"в межах можливого".

Вас також можуть зацікавити новини: