За словами українського дипломата, політики розглянули питання постачання й іншої зброї.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном. Вони обговорили кроки щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot. Про це український дипломат повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", - зауважив міністр.

За словами Кулеби, результатами зустрічі стала позитивна оцінка щодо прогресу та координації наступних кроків щодо постачання додаткових систем ППО Patriot.

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"Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів. На порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати", - підкреслив політик.

Patriot для України - останні новини

Раніше військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що в разі передачі ізраїльських Patriot їх доведеться спочатку відправляти на ремонт в США, адже вони служать вже 30 років.

"Цей варіант з ізраїльськими Patriot, то це приблизно, коли люди собі купують так званий биток, тобто машина може їздити, але її треба привести до людського вигляду. З ізраїльськими Patriot ситуація, на жаль, така сама", - зазначив він.

Водночас заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Україна скоро отримає частину із семи термінових батарей Patriot. За його словами, щодо решти переговори тривають.

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