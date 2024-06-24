По частині ще ведеться робота, зауважують в ОП.

По частині батарей Patriot для України з тих найтерміновіших 7, про які заявив нещодавно Президент Володимир Зеленський, наразі вже прийняті рішення партнерів щодо передачі, по решті - ще ведуться переговори, заявили в Офісі глави держави.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. Він нагадав зокрема про відповідне рішення Румунії на минулому тижні.

"Минулий тиждень – дуже хороше, вчасне рішення Румунії про поставку ще однієї батареї Patriot. Не просто давалося це рішення Україні. Президент Володимир Зеленський проводив неодноразові переговори з президентом Президент Румунії Клаусом Йоганнісом, велася робота по лінії команди Офісу президента. Тому маємо результат, дуже хороший", - зазначив представник ОП.

Відео дня

При цьому Жовква сказав, що поки не буде коментувати "заяви в пресі про ще одну країну", яка дає Україні Patriot.

"Не маю права коментувати те, що поки що ще не сталося", - пояснив він.

Водночас, нагадуючи, що Україна терміново потребує 7 батарей Patriot, він підкреслив, що "частину цих комплексів вже, скажемо так, виділено Україні, прийнято відповідні рішення, а над частиною ще працюємо".

"Вибачте, анонсів тут не буде, давайте не полегшувати роботу агресору", - зауважив Жовква.

Що стосується угод про безпеку, це також відповідний компонент забезпечення безпеки України, підкреслив він.

За його інформацією, на сьогоднішній день укладено вже 17 таких угод.

"І можу анонсувати, що на цьому тижні також можуть з’явитися нові країни, з якими ми підпишемо угоди про безпеку. З деякими країнами ми вже закінчили фінальні раунди переговорів, з деякими - проводимо ще відповідну роботу. Це частина нашої безпеки. Адже у кожній угоді виділяється конкретна сума військової підтримки України на нинішній рік. Ми порахували і вже на сьогоднішній день в тих 17 угодах, які укладені, понад 32 млрд доларів зафіксовано лише на нинішній рік. Нагадаю, що в кожній угоді сказано, що з таким же темпом, з такою ж динамікою ці країни підтримуватимуть Україну і в наступні 10 років чинності цих угод", - підкреслив Жовква.

Заступник голови Офісу президента України зазначив до цього, що в угоді зі Сполученими Штатами Америки сказано, що США будуть підтримувати Україну "до перемоги", будуть підтримувати і в час війни, і в час миру.

"Ця робота триватиме (щодо підписання безпекових угод – УНІАН). Ми хочемо, щоб всі ті країни, які приєдналися до декларації гарантій безпеки, а їх понад 30, уклали з Україною такі або двосторонні, або колективні угоди. І ми будемо намагатися поширювати чинність декларації G7+ про гарантії безпеки і на інші регіони, не лише на північно-атлантичний регіон. Позитивний прецедент у Японії, яка уклала з Україною гарантії безпеки", - сказав він.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, в травні в інтерв'ю агенції AFP президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. За його словами, закрито лише чверть потреб.

Згодом на Конференції з відновлення України, яка проходила в Берліні, Зеленський сказав, що Україні необхідно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій від ударів Росії.

Реагуючи на цей заклик міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна допоможе і передає Україні чергову систему ППО. Водночас він зауважив, що це вже чверть запасів Patriot в країні і надалі вони не зможуть допомагати цими комплексами.

Нідерланди виступили за спільну поставку систем ППО Patriot для України та закликали інші європейські країни зробити внесок.

13 червня президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та партнерами ведуться дискусії щодо надання 5 з 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які терміново потрібні нашій державі.

Днями іноЗМІ повідомили, що США призупинять усі постачання Patriot для Європи, поки Україна не закриє своє небо.

Вас також можуть зацікавити новини: