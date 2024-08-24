Дурову мають висунути обвинувачення одразу по кількох серйозних статтях.

Французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє телеканал TF1.

Зазначається, що Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Арешт був проведений жандармами GTA.

Відомо, що він в був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану.

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Ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, та інших тяжких злочинів. Примітно, що він був дійсний, якщо і тільки якщо Павло Дуров перебував на території Франції.

"Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо, чому...", – повідомило TF1-LCI джерело, близьке до слідства.

Оскільки Павло Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, він мав звичку подорожувати до Еміратів, країн колишнього СРСР, Південної Америки та ін. При цьому, він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де Telegram перебував під прискіпливим наглядом.

Слідчі з ONAF (Національний офіс по боротьбі з шахрайством при митному департаменті) повідомили йому про підозру і взяли під варту. Тепер Дуров має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, наркотики, співучасть, шахрайство, відмивання грошей, поводження з краденими товарами, педо-злочинний контент і т.д.

"Павло Дуров точно опиниться в СІЗО. На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати їх", – заявило джерело, близьке до справи.

Немає сумнівів, що після пред'явлення обвинувачення Дуров буде утримуватися під вартою. Мільярдер має у своєму розпорядженні значні засоби для втечі, і його гарантії захисту навряд чи переконають суддів.

Оновлено: За даними TF1, засновнику Telegram Павлу Дурову загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Скоро він постане перед судом як громадянин Франції. Нараз у обʼєктах нерухомості Дурова у Франції проводять обшуки.

Крім того, французькі спецслужби домагатимуться доступу до листуваннь, пов'язаних із злочинними спільнотами та санкційними компаніями та особами.

"Telegram – це вулик кримінального контенту. Наразі ця платформа знаходиться в центрі уваги за незаконну трансляцію матчів, але багато аккаунтів у цьому сервісі використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порно-контентом", – заявив один із слідчих.

Павло Дуров: історія з французьким громадянством

Як повідомляють у французьких ЗМІ, Дуров отримав французьке громадянство в 2021 році в результаті, як називала це газета Le Monde "виняткової та вкрай політичної процедури". Процедура натуралізації у Франції зазвичай відбувається, якщо людина має коріння чи родичів у країні, або походить із франкофонної країни. Однак Дуров не потрапляв під жодний критерій.

У цих обставинах існувала лише одна процедура, за допомогою якої Дуров міг би отримати натуралізацію: так звана процедура "видатного іноземця" – це дуже рідкісна та обережна практика, яка надає французьке громадянство за ініціативою уряду іноземцю, який своєю визначною діяльністю сприяє впливу Франції та процвітанню її міжнародних економічних відносин. Вінсент Тшен, професор публічного права в Університеті Руана, зазначав, що застосування цієї норми є дуже рідкісним.

За півроку до цього Павло Дуров вже отримав новий паспорт в Об'єднаних Арабських Еміратах, скориставшись новою можливістю для багатих іноземних інвесторів у країні, яка майже ніколи не дає натуралізації. З 2017 року він мешкає в Дубаї, де також знаходиться штаб-квартира Telegram.

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