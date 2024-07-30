Бізнесмен став донором сперми ще 15 років тому.

Російський бізнесмен, засновник соціальної мережі "ВКонтакте" та власник Telegram Павло Дуров заявив, що має 100 дітей у 12 країнах світу.

Як написав Дуров у своєму Telegram-каналі зізнався, що став донором сперми на прохання друга 15 років тому. Спочатку він сприйняв цю пропозицію як жарт.

"Він сказав, що вони з дружиною не можуть мати дітей через проблеми з фертильністю, і попросив мене здати сперму в клініці, щоб у них народилася дитина. Я реготав до упаду, перш ніж зрозумів, що він говорить цілком серйозно", - написав Дуров. Відео дня

Пізніше лікар клініки, нібито, сказав бізнесменові, що здавати сперму – його громадянський обов'язок, адже якісного донорського матеріалу дуже мало. В одній клініці ЕКЗ нібито досі зберігається його біоматеріал, готовий до запліднення.

Дуров стверджує, що планує розсекретити свій генетичний код, щоб його біологічним дітям було легше знайти один одного.

Інші новини про Дурова

Як повідомляв УНІАН, творець месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що має українське коріння. Підприємець також зізнався, що давно вивчає українську мову та досить добре нею розмовляє.

Ба більше, Дуров стверджує, що неодноразово бував в Україні. Він каже, що його завжди гарно приймали. Культура та менталітет українців вплинули на його рішення глибше вивчати мову. У 2022 році він почав користуватися спеціальним додатком, за допомогою якого отримує нові знання в українській.

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