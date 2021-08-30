ЗС США залишили відкритими ворота Еббі в аеропорту Кабула, щоб британські військові могли евакуюватися.

Пентагон знав про погіршення ситуації в Кабулі за 24 години до вибуху в аеропорту столиці Афганістану.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела в Міноборони і стенограму.

За їх інформацією, голова Комітету начальників штабів ЗС генерал Марк Міллі на засіданні вранці 25 серпня розповів про значний обсяг розвідданих, що свідчать про підготовку ІДІЛ "комплексної атаки". Глава відомства Ллойд Остін розпорядився про підготовку до "інциденту з великою кількістю жертв".

У Пентагоні збиралися закрити ворота Еббі - один з головних входів на територію аеропорту, проте ЗС США залишили ворота відкритими, щоб британські військові могли евакуюватися. Затримка із закриттям воріт коштувала 169 людських життів.

Читайте такожУ США заявили про намір закрити дипмісію в Афганістані

Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася 26 серпня біля аеропорту Кабула. За останніми даними, в результаті вибухів загинули 169 осіб. Серед них - 13 військовослужбовців США.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану, а також вживуть заходів щодо причетних до вибуху.

29 серпня американський безпілотник завдав авіаудару по автомобілю, яким керував смертник, що планував влаштувати теракт в аеропорту афганської столиці.

Автор: Денис Прядко