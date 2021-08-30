США визнали, що в результаті ракетного удару по столиці Афганістану Кабулу, який завдав американський безпілотник, загинули мирні жителі.

Жертва авіаудару безпілотника США 29 серпня в Кабулі стали дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей.

Про це повідомляє CNN.

Як стверджує родич загиблих, який назвав себе їх братом, це була "звичайна сім'я". Афганець назвав імена всіх загиблих. Наймолодшим жертвам було два і три роки.

"Ми не ІД, це був сімейний будинок, де мої брати жили зі своїми сім'ями", - сказав він.

Також від розповів, що на місці трагедії в той момент поруч було два автомобілі марки Toyota - Corona і Camry, і в одному з них і знаходилися загиблі.

Влада США визнала, що жертвами ракетного удару американських сил по автомобілю в Кабулі стали мирні жителі, пише CNN.

Там заявили, що удар по автомобілю, керованому смертником, який планував влаштувати теракт в аеропорту афганської столиці, був нанесений з безпілотника в житловому кварталі міста.

Представник Центрального командування США капітан Білл Урбан заявив, що американська сторона розслідує обставини вибуху.

"Ми ведемо розслідування. Ми вкрай засмучені через будь-які можливі жертви серед невинних людей", - зазначив він.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.

За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.

Автор: Олег Давигора