Жертва авіаудару безпілотника США 29 серпня в Кабулі стали дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей.
Про це повідомляє CNN.
Як стверджує родич загиблих, який назвав себе їх братом, це була "звичайна сім'я". Афганець назвав імена всіх загиблих. Наймолодшим жертвам було два і три роки.
"Ми не ІД, це був сімейний будинок, де мої брати жили зі своїми сім'ями", - сказав він.
Також від розповів, що на місці трагедії в той момент поруч було два автомобілі марки Toyota - Corona і Camry, і в одному з них і знаходилися загиблі.
Влада США визнала, що жертвами ракетного удару американських сил по автомобілю в Кабулі стали мирні жителі, пише CNN.
Там заявили, що удар по автомобілю, керованому смертником, який планував влаштувати теракт в аеропорту афганської столиці, був нанесений з безпілотника в житловому кварталі міста.
Представник Центрального командування США капітан Білл Урбан заявив, що американська сторона розслідує обставини вибуху.
"Ми ведемо розслідування. Ми вкрай засмучені через будь-які можливі жертви серед невинних людей", - зазначив він.
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Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.
За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.
ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.