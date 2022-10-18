Інциденти зафіксовані в Курській і Бєлгородській областях.

В Бєлгородської області Російської Федерації тимчасово зупинили рух поїздів. А в Курській зафіксовано перебої з енергопостачанням. Причиною названі обстріли ЗСУ.

Інформацією про це поділилися росЗМІ з посиланням на губернаторів областей.

Глава Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков повідомив про атаку на залізничну станцію в одному з сіл. Через це рух поїздів було призупинено. В результаті обстрілу нібито виникли пошкодження контактної мережі залізничних шляхів.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про удар по селищу Тьоткіно і селу Попово-Лежачі. Атака нібито призвела до поранення однієї мешканки від осколків скла і до перебоїв з електрикою. Пізніше глава регіону розповів, що після ремонтних робіт подачу світла відновили. В ударах традиційно звинуватили Збройні сили України.

Інциденти в Бєлгородській і Курській областях: остання інформація

Українська сторона жодного разу офіційно не повідомляла про обстріли прикордонних російських регіонів. Але влада РФ і пропагандистські ЗМІ регулярно звалюють провину за удари на ЗСУ.

Минулої суботи, 15 жовтня, на полігоні під Бєлгородом сталася перестрілка між мобілізованими. Повідомляється, що конфлікт виник на релігійному ґрунті. ЗМІ повідомили про 22 загиблих і 16 поранених в результаті інциденту.

Через день в Бєлгороді прогриміла низка вибухів. Вони пролунали в районі міського аеропорту. Як повідомили місцеві жителі, один з ударів потрапив в зенітно-ракетний комплекс.

А 13 жовтня ракета окупантів, яку випустили по Харкову, впала на один з житлових будинків Бєлгорода. Дві інші ракети теж вибухнули, не долетівши до цілі.

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