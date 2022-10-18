В Бєлгородської області Російської Федерації тимчасово зупинили рух поїздів. А в Курській зафіксовано перебої з енергопостачанням. Причиною названі обстріли ЗСУ.
Інформацією про це поділилися росЗМІ з посиланням на губернаторів областей.
Глава Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков повідомив про атаку на залізничну станцію в одному з сіл. Через це рух поїздів було призупинено. В результаті обстрілу нібито виникли пошкодження контактної мережі залізничних шляхів.
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про удар по селищу Тьоткіно і селу Попово-Лежачі. Атака нібито призвела до поранення однієї мешканки від осколків скла і до перебоїв з електрикою. Пізніше глава регіону розповів, що після ремонтних робіт подачу світла відновили. В ударах традиційно звинуватили Збройні сили України.
Інциденти в Бєлгородській і Курській областях: остання інформація
- Українська сторона жодного разу офіційно не повідомляла про обстріли прикордонних російських регіонів. Але влада РФ і пропагандистські ЗМІ регулярно звалюють провину за удари на ЗСУ.
- Минулої суботи, 15 жовтня, на полігоні під Бєлгородом сталася перестрілка між мобілізованими. Повідомляється, що конфлікт виник на релігійному ґрунті. ЗМІ повідомили про 22 загиблих і 16 поранених в результаті інциденту.
- Через день в Бєлгороді прогриміла низка вибухів. Вони пролунали в районі міського аеропорту. Як повідомили місцеві жителі, один з ударів потрапив в зенітно-ракетний комплекс.
- А 13 жовтня ракета окупантів, яку випустили по Харкову, впала на один з житлових будинків Бєлгорода. Дві інші ракети теж вибухнули, не долетівши до цілі.