Пєсков також прокоментував "очікування" Москви від зустрічі української та американської делегацій.

У РФ стверджують, що цього тижня не планується зустрічей представників Кремля і Білого дому. Як повідомляють російські ЗМІ, відповідну заяву зробив 10 березня на брифінгу прессекретар російського лідера Володимира Путіна Сергій Пєсков.

"Москва і Вашингтон не планують переговорів цього тижня в Саудівській Аравії", - пишуть пропагандистські ЗМІ.

Також зазначається, що Путін і президент США Дональд Трамп з моменту інавгурації американського лідера розмовляли лише один раз.

Відео дня

"Росія і США перебувають на початковій стадії шляху з реставрації двосторонніх відносин, цей шлях буде довгим", - заявив Пєсков.

Також він відповів на запитання про те, чого очікує Москва від переговорів між Києвом і Вашингтоном у Саудівській Аравії.

"Тут неважливо, чого ми чекаємо. Тут важливо, чого чекають Сполучені Штати. На різних рівнях ми неодноразово з вами чули заяви, що США чекають демонстрації з боку українців бажання йти на світ. Ось, власне, напевно, цього чекають усі", - стверджує представник Кремля.

Він додав, що "дуже важливо і потрібно визначитися" з тим, чи "хочуть миру" українці, керівництво України.

Він також прокоментував ситуацію в Курській області, на частині якої перебувають ЗСУ. За його словами, зараз перед російською армією не стоїть тимчасове завдання щодо витіснення ЗСУ.

"Звичайно, жодних там термінів немає. Звичайно, наші військові роблять усе можливе, щоб якнайшвидше очистити нашу землю… Ми не сумніваємося, що так буде зроблено", - заявив Пєсков.

Переговори у Саудівській Аравії: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 11 березня у місті Джидда (Саудівська Аравія) мають відбутися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Їхня мета - обговорити шляхи досягнення миру в Україні та відновлення підтримки з боку США.

За даними агентства Reuters, яке послалося на двох американських чиновників, США використовує зустріч із українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: