Не повідомляють, хто буде присутній на переговорах.

США в Саудівській Аравії планують провести зустріч не тільки з представниками України, а й із росіянами. Про це пише CNN із посиланням на інформоване джерело.

"Цього тижня високопоставлені чиновники адміністрації Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії", - повідомило джерело.

Це стане початком ще одного важливого тижня переговорів із високими ставками, коли президент Дональд Трамп і його команда намагатимуться укласти угоду між двома країнами.

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При цьому джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах. Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо входить до числа американських чиновників, які зустрінуться з українськими колегами в Джидді.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про майбутні переговори, заявивши журналістам у неділю: "Як ви знаєте, мають відбутися великі зустрічі в Саудівській Аравії. У них братиме участь Росія, але й Україна, подивимося, чи вдасться нам чогось досягти".

Трамп також висловив сподівання, що "деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня".

Переговори в Саудівській Аравії

Як писало FT, Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну і військову підтримку. Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх безпілотників і ракетних ударів та бойових операцій у Чорному морі в надії, що це змусить Вашингтон переглянути своє рішення.

Також, за даними The Times, Велика Британія консультує Україну з питань проведення переговорів зі США, щоб не допустити повторення катастрофічної сварки Зеленського і Трампа.

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