Путін, за словами демократа Річарда Блументаля, продовжуватиме затягувати і блокувати зусилля з припинення вогню.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зустрівся в Туреччині з представниками країн Європи та України і представив їм законопроєкт "розгромних" санкцій проти Росії.

Документ передбачає, зокрема, введення тарифів щодо країн, які закуповують російські нафту, газ та інші ресурси, повідомляє Bloomberg.

Грем, один з авторів санкційного законопроекту, який передбачає вторинні 500% мита на основні товари російського експорту, закликав "перестати грати в ігри з Росією".

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"Президент [Росії Володимир] Путін не має наміру бути миролюбним. Усе, на що він погодиться, буде брехнею, і йому потрібна сильна доза військової могутності проти нього та економічної реальності", - зазначив один із сенаторів США, що підтримували законопроєкт, Роджер Вікер.

Путін, за словами ще одного сенатора, демократа Річарда Блументаля, "продовжуватиме затягувати і блокувати зусилля з припинення вогню, поки його економіка не опиниться в ізоляції - на фінансовому острові".

У своїй заяві Блументаль, як повідомляє Reuters, закликав негайно винести санкційний пакет на голосування.

Нищівні санкції проти РФ

На сьогоднішній день у законопроєкту в Сенаті вже щонайменше 73 співавтори зі 100, проте керівництво палати поки що не визначило можливу дату його розгляду. Законопроєкт підтримали майже 80 сенаторів, включно з членами Республіканської та Демократичної партій.

1 травня офіційний представник Держдепу Теммі Брюс заявила, що США поки що не мають наміру знімати санкції з Росії, усі чинні рестрикції залишаються чинними.

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