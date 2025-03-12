За словами Ліндсі Грема, США накладуть санкції й на ті країни, які купують російські товари.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сподівається, що РФ погодиться на 30-денне перемир'я. За його словами, якщо цього не станеться, то США мають накласти на Росію санкції. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Команда Трампа - молодці. Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", - зауважив Грем.

Сенатор наголосив, що запровадить санкції, які підтримує Конгрес, що не лише вплинуть на РФ, але й накладуть обмеження та мита на країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ та уран.

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"Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну. Я аплодую (зусиллям - УНІАН) президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого припинення цієї варварської війни", - підкреслив Грем.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше Ліндсі Грем повідомив, що на цьому тижні США представлять нові санкції проти РФ. За його словами, якщо росіяни не сядуть за стіл переговорів, то США повинні посилити санкції, як і пропонував президент Трамп.

Також повідомлялось, що Велика Британія введе нові персональні санкції проти кремлівської еліти. Такі обмеження не дозволять кремлівській еліті в'їжджати на територію Британії на невизначений термін.

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