Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, які не повинні зазнавати атак з боку РФ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зеленський нагадав про успішну зустріч української та американської делегації в місті Джидда, яка відбулася 11 березня. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

"Після цього був контакт американців і росіян, і знову, мені здається, люди зробили крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню... Ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити тепер і крок назад, і говорити про часткове припинення вогню", - сказав Зеленський.

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Також президент України пояснив, що буде далі після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Зміст наступний - припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто, без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також, звучить так - іншу цивільну інфраструктуру", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що порушив це питання під час розмови з Трампом і сказав, що українська сторона підготує перелік об'єктів цивільної інфраструктури.

"Я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що, дай Боже, сторони домовляться на наступній, найближчій зустрічі, яка буде в понеділок у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім - Америки з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику", - підкреслив Зеленський.

Зеленський поговорив із Трампом 19 березня - що повідомлялося

Нагадаємо, 19 березня президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Український лідер назвав бесіду "позитивною, дуже змістовною та відвертою".

"Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцного миру може бути досягнуто цього року", - заявив він за підсумками розмови.

Крім того, Зеленський анонсував новий раунд переговорів у Саудівській Аравії.

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