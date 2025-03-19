Президент анонсував новий раунд переговорів у Саудівській Аравії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом 19 березня, висловивши впевненість, що "міцного миру може бути досягнуто цього року".

За його словами, українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями "для продовження координації кроків із досягнення миру".

"У мене була позитивна, дуже змістовна і відверта розмова з президентом США Дональдом Трампом, - написав він у соцмережі Х. - Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня - ця зустріч команд істотно допомогла в просуванні до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року".

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Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі

За словами Зеленського, Трамп поділився з ним подробицями своєї розмови з Путіним і ключовими обговорюваними питаннями:

"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорили цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми продовжимо працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню".

Крім того, президент повідомив, що надав Трампу оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

"Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами. Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів", - заявив Зеленський.

Нові переговори в Саудівській Аравії

Він додав, що Україна і США доручили своїм командам розв'язати технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Окремо президент анонсував новий раунд переговорів у Саудівській Аравії:

"Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків із досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників - Рубіо, Волтца, Келлогга, Єрмака, Сибіги, Умерова і Паліси. На подальших зустрічах команди можуть домовитися про всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки".

Зеленський подякував Трампу й американському народу за підтримку, а також акцентував, що українці хочуть миру, і тому Україна прийняла пропозицію про беззастережне припинення вогню.

"Я підкреслив важливість концепції миру через силу президента Трампа. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні та через наші команди", - констатував президент.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським:

"Більша частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним для того, щоб узгодити запити і потреби Росії та України... Ми перебуваємо на правильному шляху".

При цьому президент США зазначив, що звернувся до держсекретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майка Волца з проханням "надати точний опис обумовлених пунктів".

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