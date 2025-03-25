Росія хоче, щоб спочатку було послаблено санкції, а вже потім набуде чинності перемир'я на морі.

Росія зажадала зняти з неї санкції, що зачіпають сільськогосподарський сектор, як умову для перемир'я на морі. Також росіяни хочуть оглядати торгові судна, що йдуть в українські порти. Ці умови нібито були узгоджені на переговорах делегацій США і РФ в Ер-Ріяді, повідомляє прес-служба Кремля.

Перемир'я на морі та зняття санкцій з російського експорту

У заяві йдеться, що "російська та американська сторони домовилися забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи", яка передбачає безпеку судноплавства в Чорному морі, незастосування сили і "недопущення використання комерційних суден у військових цілях за організації належних заходів контролю шляхом огляду таких суден".

Також, за заявою Кремля, сторони домовилися, що США "сприятимуть" поверненню російської сільгосппродукції та добрив на світовий ринок, "зниженню вартості страхування" морських перевезень.

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Однак усе вищевикладене набуде чинності тільки після того, як буде знято санкції з російських виробників продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив, а також із "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, через які оплачуються поставки цієї продукції.

Також у Кремлі кажуть, що мають бути зняті санкції зі страхових компаній, суден і портів, задіяних у цій торгівлі. Крім того, РФ розраховує на зняття обмежень на постачання в РФ західної сільгосптехніки та інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.

Заборона ударів по енергетиці

У заяві Кремля сказано, що РФ і США "погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей" про заборону ударів по об'єктах енергетики строком на 30 днів, починаючи з 18 березня. При цьому передбачено можливість продовжити термін дії домовленості, так само як і можливість виходу з домовленості "в разі її недотримання однією зі сторін".

РФ і США "вітають добрі послуги" третіх країн щодо сприяння реалізації перерахованих вище домовленостей.

"Росія і США продовжать роботу з досягнення міцного і тривалого миру", - наголошується в заяві Кремля.

Переговори США і РФ в Ер-Ріяді

Як писав УНІАН, учора в Саудівській Аравії весь день велися переговори між російською та американською делегаціями. Сьогодні США опублікували свою заяву про досягнуті домовленості. У документі теж містяться тези про те, що потрібно проводити огляди суден, які йдуть в українські порти, і що США допоможуть повернути російське продовольство на світовий ринок. Однак про зняття санкцій з РФ американці не повідомляли.

Слід зазначити, що під час дії так званої Чорноморської зернової ініціативи у 2022-23 роках росіяни також вибили собі право оглядати судна, які прямують в українські порти та з них. Однак одразу ж це право стало використовуватися як інструмент блокування судноплавства: росіяни просто саботували весь процес, змушуючи судна тижнями чекати своєї черги на огляд.

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