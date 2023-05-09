В ООН підтвердили інформацію про те, що Росія заблокувала зерновий експорт по Чорному морю.

Росія блокує роботу зернового коридору, судна з продовольством не перевірялися вже два дні. Про це повідомив у понеділок Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, пише CNN.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора і сьогодні не проводив перевірок", — йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що з початку травня темпи перевірки суден і так були надзвичайно повільними.

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Робота зерновго коридору-останні новини

Про фактичну зупинку зернового коридору напередодні заявили в українському Кабміні. Станом на понеділок, інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під навантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту припинені.

Раніше повідомлялося, що чергова сесія переговорів з питання гуманітарного коридору для виконання зернової угоди зайшла в глухий кут. Вона відбулася в п'ятницю, 5 травня.

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