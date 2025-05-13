При цьому досі неясно, чи наважиться на цю зустріч сам Путін.

Представники Росії чекатимуть на Україну в Туреччині 15 травня 2025 року для проведення переговорів.

Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну.

При цьому Пєсков не підтвердив, чи наважиться на цю поїздку сам правитель РФ Путін. Склад російської делегації, яка відправиться на переговори, досі не розкривають.

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"Коли буде вказівка президента, тоді ми це зробимо", – додав речник Путіна.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський акцентував, що чекатиме в Стамбулі саме на російського диктатора Путіна:

"Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", – сказав він.

Переговори в Стамбулі: це варто знати

На переговори України і РФ в Туреччині може завітати президент США Трамп. Про таку можливість він сказав напередодні. Водночас CNN повідомляє, що присутність американського лідера в Стамбулі залежатиме від того, чи зʼявиться там Путін.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться прямих переговорів з ним. Крім того, правитель РФ не бажає закінчувати війну та погоджуватися на повне безумовне припинення вогню.

Хто представлятиме Росію, досі точно не відомо.

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