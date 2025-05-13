Путін боїться прямих перемовин зі мною, - Зеленський

Також Путін не бажає закінчувати війну та йти на повне безумовне припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор і ініціатор війни проти України Володимир Путін боїться прямих перемовин з ним. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав на брифінгу.

Президент України нагадав, що 11 березня Україна повністю підтримала пропозицію США на зустрічі у Саудівській Аравії щодо повного безумовного припинення вогню, бо Україна прагне припинення війни.

Водночас, як відзначив президент, вже 63 дні ця пропозиція зберігає чинність на переговорному майданчику.

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"Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-ких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною", - наголосив Зеленський.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним як в Анкарі, так і в Стамбулі. І Україна робить усе для того, аби така зустріч на найвищому рівні відбулася.

"Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатися. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішив", - заявив Зеленський.

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