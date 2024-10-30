У Путіна переконують, що нібито нема жодних домовленостей та підготовки до переговорів щодо взаємних атак на енергетичні об'єкти.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про нібито переговори з Києвом щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як заявив речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам, публікація Financial Times про "ранню стадію" переговорів РФ та України Києва щодо взаємного припинення атак на об'єкти енергетики є "вкидом".

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають", - заявив Пєсков.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, газета Financial Times з посиланням на джерела написала, що сторони обговорюють майбутні переговори. Посередником у переговорах може бути Катар. Київ поки що не коментував повідомлення про можливі переговори.

Український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив про зниження частоти ударів по енергетичці останніми тижнями. Зазначається, що така домовленість відповідає інтересам обох країн.

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