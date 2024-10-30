Таке рішення відповідає інтересам обох країн.

Київ та Москва ведуть переговори щодо взаємного припинення повітряних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури.

Про це пише газета Financial Times, посилаючись на знайомих із цим питанням співрозмовників. Український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив про зниження частоти ударів по енергетичці останніми тижнями. Зазначається, що така домовленість відповідає інтересам обох країн.

Журналісти зазначили, що кремлівський правитель Путін може не погодитися на такі умови, поки українські сили перебувають на території Курської області. Крім того, наразі Україна не має наміру припиняти атаки на нафтопереробні об'єкти на території Російської Федерації.

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Припинення ударів по енергетиці

Як повідомляв УНІАН, під час українського наступу в Курській області західні ЗМІ повідомили, що влітку Київ та Москва планували обговорювати взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав журналістам, що така домовленість посприяла б зниженню "градусу" та завершенню гарячої фази війни. Водночас це не означало б, що українська армія припинить оборонятися та наступати, додав він.

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