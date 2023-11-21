Він розповів про нещодавню розмову з Байденом.

Уряд Ізраїлю сьогодні ввечері може схвалити угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню, пише The Jerusalem Post.

Противники угоди вважають, що вона може зашкодити звільненню всіх заручників, а також здатності відновити військові дії після тимчасового припинення. Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявляє, що Армія оборони планує продовжити бойові дії одразу після виконання угоди.

"Сьогодні перед нами важке рішення, але це правильне рішення. Я хочу пояснити. Ми воюємо і будемо воювати до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей, поки не знищимо ХАМАС і не повернемо всіх наших полонених і зниклих безвісти. Ми також гарантуємо, що в Газі не залишиться жодного утворення, яке буде загрожувати Ізраїлю", - сказав він.

За словами прем'єра, угода має підтримку від усієї системи безпеки країни. Крім того, вона дозволить ЦАХАЛу краще підготуватися до подальших дій.

Також Нетаньяху повідомив, що розмовляв з американським президентом Джо Байденом, який "втрутився і домігся кращих умов угоди".

Що відомо про угоду між Ізраїлем та ХАМАС

Згідно з даними ЗМІ, в обмін на припинення бойових дій в перші чотири дні бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників. Існує можливість звільнення ще 30 людей, якщо перемир'я триватиме ще чотири дні.

У відповідь Ізраїль має звільнить близько 150 палестинських жінок і неповнолітніх, які утримуються в його в'язницях за злочини, пов'язані з безпекою. Зазначається, що серед звільнених не буде тих, хто брав участь у терористичних атаках з людськими жертвами.

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