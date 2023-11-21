Палестинські джерела повідомили, що п'ятиденне припинення вогню буде супроводжуватися обміном деяких заручників на ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Глава Політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання "близьке до досягнення" угоди про перемир'я в війні з Ізраїлем.

Про це він повідомив агентству Reuters, додавши, що ХАМАС передав свою відповідь посередникам з Катару. Заява угруповання також з'явилася в телеграм-каналі ХАМАС.

В інтерв'ю "Аль-Джазірі" інший представник ХАМАС Іззат Ель-Решик заявив, що переговори були зосереджені на визначенні тривалості перемир'я, домовленостях про доставку допомоги в Газу і умовах звільнення ізраїльських заручників. За його словами, обидві сторони звільнять жінок і дітей.

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Палестинські джерела повідомили, що п'ятиденне припинення вогню буде супроводжуватися обміном деяких заручників на ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Негайної офіційної відповіді від Ізраїлю про статус переговорів щодо забезпечення звільнення приблизно 240 заручників, захоплених під час жахливого нападу Хамасу, не було.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - деталі

Раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС в неділю вели бої з ізраїльськими силами, які намагалися прорватися в найбільший табір біженців в газі, а в результаті авіаударів Ізраїлю на півдні загинули десятки палестинців. Як пише Reuters, повідомлення ЗМІ про підготовку угоди зі звільнення заручників було спростовано.

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