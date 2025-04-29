За словами Келлога, українці вже готові до цього, а тепер черга за росіянами.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і РФ уклали всеосяжне перемир'я. Про це заявив спецпредставник американського лідера Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Трамп прагне до всеосяжного, щонайменше 30-денного перемир'я між Україною і РФ", - сказав він.

Келлог наголосив, що необхідно досягти хоча б тимчасового перемир'я на морі, в повітрі та на суші. Він зазначив, що Україна і Росія потім можуть продовжити угоду.

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"Ми бачимо, що українці до цього готові. Тепер черга за росіянами, за Путіним. У нас є одна сторона, тепер потрібна інша сторона. Думаю, ми близькі до цього", - запевнив спецпредставник Трампа.

Путін оголосив тимчасове "перемир'я" у війні - що відомо

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги в радянсько-німецькій війні. У Кремлі повідомили, що з 00:00 годин з 7 на 8 травня до 00:00 годин з 10 на 11 травня - російська сторона оголошує про тимчасове припинення бойових дій.

"У разі порушень перемир'я українською стороною Збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну та ефективну відповідь", - сказав Путін.

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