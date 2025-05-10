Президент Франції заявив, що 30-денне перемир’я моніторитимуть США за участю Європи.

Запропоноване 30-денне перемир’я в Україні будуть контролювати США за участю Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон 10 травня у Києві на зустрічі "коаліції охочих", пише Le Monde.

За його словами, близько двадцяти країн-членів "коаліції охочих" вирішили підтримати тридцятиденне припинення вогню" , "моніторинг якого забезпечуватимуть головним чином Сполучені Штати Америки". Водночас, зазначив він, у процес моніторингу "внесок робитимуть усі європейці" .

Президент Франції також нагадав про ймовірність введення нових європейських та американських санкцій, якщо Росія не дотримуватиметься перемир'я.

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"У разі порушення цього перемир'я ми домовилися, що між європейцями та американцями будуть підготовлені та узгоджені масштабні санкції", - наголосив Макрон.

Крім того, він назвав два ключові елементи стримування РФ, коли почнеться перемир’я. Це - зміцнення української армії і створення системи гарантій, над варіантами якої зараз працює коаліція.

Пропозиція про 30-денне перемир’я в Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський після засідання "коаліції охочих" у Києві 10 травня заявив, що Україна із союзниками вимагає від РФ 30-денного припинення вогню з 12 травня. За його словами, припинення вогню має бути безумовне, тобто без жодних умов, а "спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію". Зеленський підкреслив, що припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші.

Крім того, Зеленський сказав, що якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією. Як пише Axios, про це Зеленський і європейські лідери повідомили президенту США Дональду Трампу під час 15-хвилинної телефонної розмови 10 травня. За словами джерел, під час розмови союзники наголосили, що в разі відмови російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь європейські країни введуть нові санкції проти Росії.

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